Главные новости за 20 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Воронежская область создает добровольческий отряд «БАРС-Воронеж» для защиты предприятий критической инфраструктуры от атак БПЛА. Добровольцев набирают в том числе из сотрудников частных охранных предприятий, уже обученных обращению с оружием. В облправительстве уточнили, что бойцы будут проходить сборы раз в квартал и полугодие, а затем вахтовым методом по 45 суток охранять объекты. Добровольцам сохранят рабочее место и зарплату, а также предоставят соцподдержку наравне с контрактниками СВО. В листовке особо отмечается: выполнение боевых задач гарантируется только на территории Воронежской области.