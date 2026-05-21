Детскую школу искусств в Курской области построит столичная компания за 300 млн

В конкурсе участвовали три компании. Два других участника (юрлица не раскрываются) оценили свои услуги в 305,9 млн руб. и 306,4 млн руб. соответственно. Согласно проекту, двухэтажное здание ДШИ с подземным этажом рассчитано на 250 учеников. Площадь застройки составит 1,4 тыс. кв. м, общая площадь здания — 2,4 тыс. кв. м. Объект будет оборудован лифтом. Завершить строительство необходимо до сентября 2027 года. Финансирование осуществляется за счет федеральной субсидии (86%) и региональной казны (14%). В 2026 году предполагается перечислить 203,3 млн руб., в 2027-м — 103,1 млн руб. Аванс по контракту составляет 30%.