Воронеж стал лидером среди городов-миллионников по росту продаж новостроек

По итогам апреля наибольшее число ДДУ зафиксировано в Москве (3,9 тыс.), Санкт-Петербурге (2,3 тыс.) и Екатеринбурге (1,3 тыс.). При этом месячный рост в Москве составил 11,9%, в Санкт-Петербурге — 25,6%, а в Екатеринбурге зафиксировано снижение на 3,8%. Также заметный месячный прирост — у Уфы (+23,3%) и Красноярска (+20,7%). В то же время удержать позитивную годовую динамику, помимо Воронежа, удалось только Казани (+2,6%), тогда как остальные миллионники (кроме Перми и Нижнего Новгорода — там без изменений) показали падение от 2,2% (Красноярск) до 49,7% (Волгоград).