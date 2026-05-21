Лизинговая фирма хочет обанкротить крупного дорожного подрядчика из Воронежа

По данным Rusprofile, АО «Дороги Черноземья» зарегистрировано в Воронеже в 2009 году. Основной вид деятельности связан с эксплуатацией автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 млн руб. Учредители не раскрываются. В 2025 году выручка компании составила 4,3 млрд руб., сократившись на 57% — с 10 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль общества также снизилась — на 83%, с 509 млн до 85 млн руб. Гендиректор — Александр Слюсарь. С 2010 года с подрядчиком было заключено 157 госконтрактов на общую сумму 57 млрд руб.