«Тезис» просит суд остановить производство по иску курских властей на 3,7 млрд

По данным Rusprofile, ООО «Строительный холдинг Тезис» зарегистрировали в Курске в 2006 году, а в 2023-м организационно-правовая форма сменилась на АО. Уставный капитал предприятия составляет 10 млн руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Единственным учредителем выступает Евгений Шахов, который с 30 марта 2026-го также является генеральным директором предприятия. Судя по бухгалтерской отчетности, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье», организация завершила 2024 год с выручкой 1,6 млрд руб. и чистой прибылью 65,1 млн руб. Данные за 2025 год не опубликованы.