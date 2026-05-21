Воронежский авиазавод выставил на продажу ДК и стоянку за 173 млн рублей

Еще два актива воронежского авиазавода (ВАСО, филиал АО «Ил», входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК) выставили на аукционы. Общая сумма начальных цен лотов составляет 173 млн руб. В их состав входят дворец культуры имени Ленина и площадка для складирования материалов летного отряда (стоянка). Оба расположены на улице Циолковского в Воронеже — неподалеку от основной площадки ВАСО. Это следует из документации торгов.