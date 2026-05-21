В Воронеже вложат 360 млн в ремонт теплосетей перед новой зимой

Воронежский филиал АО «РИР Энерго» (входит в госкорпорацию «Росатом») ведет подготовку к отопительному сезону 2026−2027 годов. Предприятие планирует заменить 6,5 км трубопроводов на 14 участках муниципальных теплосетей во всех районах Воронежа. По информации компании, на ремонт и реконструкцию концессионных объектов направят более 360 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Крупный объект реконструируют на внутриквартальном участке на пересечении улиц Никитинской и 9 Января. Там предстоит заменить в общей сложности 290 м изношенной теплотрассы. Кроме того, в организации отметили, что подрядчики уже приступили к работам по замене трубопроводов на улицах Советской, Бурденко, Туполева, Баррикадной и Березовая Роща.

В конце февраля «Ъ-Черноземье» писал, что всего в 2026 году филиал АО «РИР Энерго» — «Воронежская генерация» инвестирует в обновление теплосетей и модернизацию оборудования ТЭЦ 2,2 млрд руб. Это должно повысить качество и надежность теплоснабжения для более чем 620 тыс. жителей областного центра.