Где в Воронеже отремонтируют дороги за 243 млн рублей

Казенное учреждение «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Воронежа объявило электронный конкурс на ремонт 34 автомобильных дорог в городе. Начальная цена контракта — 243,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В соответствии с документацией ремонту подлежат следующие участки дорог:

проезд у дома № 27 по улице Минской;

проезд (от дома № 49 до дома № 35 по улице Нежинская) / улица Туристская (от дома № 1 до дома № 21) с проездом до улицы Никитинской;

улица Сухумская (от дома № 12 по улице Дубовой до Дома Ребенка);

улица Глинки (от дома № 40 до дома № 80 с проездами);

улица Нижняя (от дома № 84 до дома № 112 с тупиковыми проездами);

улица Круглая (от дома № 116 по улице Нижней до дома № 104 с проездами);

проезд от улицы Лызлова до дома № 396 по улице Солдатское поле;

проезд (между домом № 5 и домом № 7 по Московскому проспекту);

улица Летчика Злобина (от переулка Коннострелецкого до дома № 27 по улице Моисеева, детский сад № 143);

улица Фрунзе — улица Севастьяновский съезд (между домом № 14а и домом № 16б по улице Фрунзе);

улица Питомник (от дома № 87 по улице 9 января до дома № 39 В по переулку Дружный).

улица Демократии;

улица Братьев Мариных (от дома № 65 до дома № 97 по улице Криворучко, участок у остановки «Княжеская улица»);

проезд от улицы Беговая вдоль дома № 4/1 до дома № 59 по улице Шишкова;

переулок Детский;

улица Евдокима Огнева (с проездами);

переулок Грибной (от улицы Херсонская до переулка Херсонский);

улица Соловьиная (от дома № 42А по улице Соловьиная до дома № 64 по улице Героев Спорта);

улица Конституции (от дома № 9а до переулка Станционный);

улица Спартаковская;

улица Воробьевская (от дома № 9 до дома № 1А);

улица Карамзина (от улицы Волоколамской до улицы Державина);

улица Тушинская;

переулок Рябиновый;

проезд от дома № 23 по улице Одесская до дома № 38 по улице Журналистов;

участок автодороги (от улицы Октября до улицы Большая);

улица Весны;

улица Декабристов;

улица Героев Революции (от дома № 48 по улице Героев Революции до дома № 66 по улице Обороны Революции);

улица Большая Чернавская;

улица Ломоносова (в районе дома № 115 в направлении дома № 56 по переулку Опытному);

проезд от улицы Ломоносова до дома № 15 по переулку Опытному;

улица Фрегатная;

улица Героев Бреста (с проездом от дома № 16 до дома № 12 по улице Героев Бреста).