В Воронеже спрос на подержанное оборудование для бизнеса вырос до 62%

В первом квартале 2026 года спрос на бывшее в эксплуатации оборудование для бизнеса в Воронеже вырос до 62%. Годом ранее показатель был на уровне 50%. Драйвером роста стало оборудование для салонов красоты. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе «Авито».