Воронеж стал пятым среди миллионников по разнице цен между первичкой и вторичкой

По итогам мая наибольший ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем среди 16 городов-миллионников зафиксирован в Челябинске, Перми и Омске. В Челябинске квадратный метр на первичном рынке стоит 177 тыс. руб., на вторичном — 123 тыс. руб., разница достигает 45%. При этом с начала года новостройки подорожали всего на 1,7%, тогда как готовое жилье прибавило 7,6%. В Перми, лидирующей по темпам роста первичного рынка (+11,3% с начала года), разрыв между сегментами составляет 37% (182 тыс. руб. против 133 тыс. руб. за кв. м). Вторичное жилье в Перми выросло на 6,2%. На третьем месте — Омск, где новостройки дороже готового жилья на 30% (162 тыс. руб. против 124 тыс. руб.). С начала года первичный рынок в городе прибавил 2,6%, вторичный — 3,9%.