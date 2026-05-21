Застреливший знакомого чиновник возглавил Богучарский район Воронежской области

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в 2025 году Алексей Кожанов, будучи первым замглавы Богучарского района, стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ, до двух лет лишения свободы). В основу дела легли события 15 февраля. Следствие установило, что господин Кожанов был на охоте со своими знакомыми и, разряжая охотничье ружье, произвел один выстрел, ранив стоявшего неподалеку 72-летнего мужчину. Пострадавший умер в больнице.