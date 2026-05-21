Акции тамбовского национализированного спиртзавода продают за 3,9 млрд рублей

В июле 2024 года Тамбовский райсуд конфисковал в доход РФ 72,87% акций АО «Амбер Талвис», а также 69,49% акций калининградского АО СПИ-РВВК и 100% уставного капитала ее дочерней структуры ООО РВВК. Генпрокуратура мотивировала необходимость конфискации активов тем, что подконтрольные Юрию Шефлеру (его деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) фирмы в 2022—2023 годах направили в поддержку вооруженных сил Украины €38 млн.