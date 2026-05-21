Жалоба нижегородской фирмы заблокировала закупку автобусов в Белгород

По данным Rusprofile, ООО «Глобалавто» зарегистрировали в городе Павлово Нижегородской области в мае 2013 года. Фирма работает в сфере оптовой торговли автотранспортными средствами. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. С момента основания компанией руководит Дмитрий Мастаев, который также владеет 40% долей, остальные 60% принадлежат Наталье Мартемьяновой. За все время с фирмой заключили более 320 контрактов на общую сумму около 8,7 млрд руб. Выручка ООО «Глобалавто» за 2025 год составила 6,13 млрд руб., что на 4,8% больше, чем в 2024-м (5,85 млрд), и почти вдвое превышает уровень 2023-го (3,21 млрд). При этом чистая прибыль предприятия снизилась на 12% — с 217 до 191 млн руб.