Белгородская ГК «Эфко» готовится к запуску линейки сладких напитков

Один из крупнейших производителей продуктов питания в России — белгородская ГК «Эфко» — в июне планирует запустить линейку сладких напитков HiPro. Они будут изготавливаться без использования сахара — его заменит сладкий белок браззеин. Об этом сообщил «Ъ». Объем инвестиций в новый проект не раскрывается.