Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки погиб человек, четверо ранены

За прошедшие сутки 16 муниципалитетов Белгородской области подверглись 143 атакам со стороны Украины. В результате погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

За прошедшие сутки 16 муниципалитетов Белгородской области подверглись 143 атакам со стороны Украины. В результате погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Погибший находился в Белгородском округе. По данным оперштаба, по одному мирному жителю получили ранения в Борисовском и Шебекинском округах, двое — в Грайворонском. Им оказывается вся необходимая помощь.

Также обстрелам подверглись Белгород, Валуйский, Волоконовский, Губкинский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Чернянский и Яковлевский округа.

Сутками ранее ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области с помощью 125 беспилотников. Два человека погибли, еще шесть пострадали.

Узнать больше по теме
Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше