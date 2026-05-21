Три человека пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

В Курской области за минувшие сутки при атаках ВСУ пострадали три мирных жителя. Все они доставлены в областную больницу. Также скончался раненый из-за удара дрона по автомобилю в Глушковском районе 18 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.