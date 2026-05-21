На границе страхи ходят хмуро

В 2025 году в Черноземье было продано антидепрессантов на 691,4 млн руб., что на 44% больше, чем в предыдущем году (478,3 млн руб.). Об этом свидетельствуют данные маркетингового агентства DSM Group, которыми с «Ъ-Черноземье» поделились в компании. В количественном выражении продажи препаратов выросли на 26% — с 811,4 тыс. до 1 млн упаковок.