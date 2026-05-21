В Воронеже состоится тренинг по развитию навыков повторных продаж

Центр «Мой бизнес» в Воронеже 27 мая проведет тренинг для предпринимателей, направленный на развитие навыков повторных продаж и компетенций коммуникации с клиентом. Мероприятие состоится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в «Центре поддержки предпринимательства Воронежской области».
Участники встречи узнают больше о внедрении простых и понятных инструментов увеличения среднего чека, создании стратегии роста прибыли без дополнительных вложений в маркетинг, разработают пошаговую систему внедрения изменений, увеличивающую долю повторных продаж в проекте.
Спикерами на тренинге выступят собственник сети школ английского языка, бизнес-тренер, сертифицированный фасилитатор команд Мария Заева и бизнес-тренер Надежда Дорохина. Участие в мероприятии бесплатное, требуется регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.