Первый этап I очереди Восточного обхода Нижнего Новгорода прошел экспертизу

Госэкспертиза дала положительное заключение на первый этап I очереди строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода. Всего эта очередь на текущий момент состоит из восьми этапов, сообщили в региональном ГУАД.

Там напомнили, что подготовительный этап прошел экспертизу 1 апреля, второй — 18 мая.

Как писал «Ъ-Приволжье», в I очередь входит участок от обхода Кстова до Лысогорской улицы в Нижнем Новгороде. По данным на начало 2026 года, ее стоимость оценивалась в 32,88 млрд руб. Весь обход, включая новый мост через Волгу, — в 203,8 млрд руб. Строить Восточный обход планируют по концессии, торги на нее пока не объявляли. Дорога будет платной.