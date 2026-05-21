Сдача посуточно и по полной

Эксперимент с гостевыми домами может быть успешным, если их собственникам гарантируют стабильные условия налогообложения, сообщил депутат Дмитрий Малухин. «Народ уже понял: сегодня ты самозанятый, а завтра тебя могут перевести сначала в предприниматели, а затем — в юрлица. Сомневаюсь, что сейчас мы затянем частников в это дело без гарантий того, что хотя бы первые десять лет после легализации им не ужесточат условия и не повысят налоговую нагрузку. Просто так они не будут регистрироваться, даже если мы разрешим им сто домов. Они знают, что сегодня легализуют аренду, а завтра к ним придет инспектор и обложит их штрафами по самые уши. Или вместо условных 5% налога они будут вынуждены платить 25%», — предупредил он.