Парк электротакси в Нижнем Новгороде планируется увеличить до трех тысяч машин

Компания «Нижегородец Восток» планирует расширить парк электротакси в Нижнем Новгороде до 3 тыс. автомобилей к 2030 году, сообщили в мэрии, которая подписала с ООО соглашение о намерениях по поддержке развития автопарка на конференции ЦИПР-2026. Ранее организация и власти занимались внедрением в городе электротакси и сети зарядных станций для них, напомнил мэр Юрий Шалабаев.