Рецидивист получил почти четыре года за переброску стероидов в нижегородскую ИК

Суд установил, что в декабре 2022 года фигурант купил анаболические стероиды для их дальнейшего сбыта осужденным. В феврале 2023 года он, подговорив двух приятелей, перевез свертки до исправительной колонии. Там подсудимый для отвлечения внимания охранников запустил салют, один из его приятелей перебросил часть свертков на территорию исправительного учреждения, а другой наблюдал за окружающей обстановкой. Вскоре всех задержали.