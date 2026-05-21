Подрядчика для капремонта нижегородской школы № 93 нашли с шестой попытки

Контракт на капитальный ремонт здания школы № 93 на улице Мечникова в Нижнем Новгороде после пяти неудачных торгов заключили с ООО «Регион-сервис-НН». Закупку в этот раз провели у единственного поставщика, указано на сайте госзакупок.

Стоимость контракта осталась прежней — почти 188,9 млн руб. Завершить работы требуется до 1 августа 2027 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», первую закупку на капремонт этой школы объявили в ноябре 2025 года. Ее условия предусматривали более продолжительный срок на выполнение работ — до 1 декабря 2027 года.

С 23 марта из-за планируемого ремонта учеников школы № 93 уже перевели в школы № 172, 69 и 66.