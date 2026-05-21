В реестр малых технологических компаний вошли четыре нижегородских разработчика

В федеральный реестр малых технологических компаний вошли четыре резидента нижегородского инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» — ООО «МИДАС», ООО «Научно-технический центр ГК "Норкем"», ООО «НПК "Маджента Девелопмент"» и ООО «Фоликаст». Включение в реестр дает предприятиям доступ к расширенным мерам господдержки, включая льготное финансирование и специальные программы для масштабирования технологического бизнеса.