Прямые авиарейсы связали Нижний Новгород и сербский Белград

Нижний Новгород и Белград связали прямые авиарейсы. Первый рейс из Сербии совершил посадку в аэропорту имени Чкалова вечером 19 мая, сообщил нижегородский мэр Юрий Шалабаев. В тот же день самолет совершил первый рейс в сербскую столицу из Нижнего Новгорода.

Источник: Коммерсантъ

Нижний Новгород и Белград связали прямые авиарейсы. Первый рейс из Сербии совершил посадку в аэропорту имени Чкалова вечером 19 мая, сообщил нижегородский мэр Юрий Шалабаев. В тот же день самолет совершил первый рейс в сербскую столицу из Нижнего Новгорода.

Господин Шалабаев отметил, что с сербами нижегородцев связывают давние дружеские и культурные отношения, а Нижний Новгород и сербский Нови-Сад являются городами-побратимами.

По информации нижегородского аэропорта, рейс в Белград стал девятым международным направлением в текущем сезоне. Полеты будут выполнять по вторникам в 19:30 и субботам в 0:30. Время в пути составит 3,5 часа.

Рейсы выполняют на Airbus A319 авиакомпании AirSerbia. Первым рейсом в Белград воспользовались более 100 пассажиров.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2026 году Нижний Новгород и Нови-Сад отмечают 20-летие побратимских отношений. В марте мэры городов Юрий Шалабаев и Жарко Мичин подписали дорожную карту о сотрудничестве на два года, включающую более 30 мероприятий. В совместном плане предусмотрены Дни Нижнего Новгорода в Нови-Саде и Дни Нови-Сада в Нижнем Новгороде, а также образовательные программы и бизнес-миссии.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
