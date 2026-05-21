В Прикамье запретили хранить и распространять вейпы

Напомним, Пермский край стал первым регионом России, где с 1 марта этого года полностью запретили продажу электронных приборов, используемых для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе электронных систем добавки никотина и устройств для нагревания. Исполнение контролируют органы местного самоуправления. Им даны полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы: для должностных лиц 15−20 тыс. руб., для юридических лиц — 50−100 тыс. руб. С 1 марта 2024 года в Прикамье также действует закон, запрещающий продажу вейпов, кальянов и никотинсодержащей продукции в торговых павильонах. Было введено и ограничение рекламы этих товаров.