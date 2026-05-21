СКР возбудил уголовное дело по факту травмирования школьников в Чайковском

По данным следствия, сегодня утром 12-летний учащийся одной из школ в Чайковском принес в класс пиротехническое устройство, предназначенное для подачи световых и шумовых сигналов («сигнал охотника»), которое нашел на улице. В результате активации устройства пострадали трое несовершеннолетних. В настоящее время им оказана квалифицированная медицинская помощь.