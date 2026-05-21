СКР возбудил уголовное дело по факту травмирования школьников в Чайковском

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту травмирования учащихся школы в результате неосторожного обращения с пиротехническим устройством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, сегодня утром 12-летний учащийся одной из школ в Чайковском принес в класс пиротехническое устройство, предназначенное для подачи световых и шумовых сигналов («сигнал охотника»), которое нашел на улице. В результате активации устройства пострадали трое несовершеннолетних. В настоящее время им оказана квалифицированная медицинская помощь.
Следственный отдел по городу Чайковскому возбудил и расследует уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 293 УК РФ (халатность). Следователем проведен осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование взяла на контроль прокуратура города.
