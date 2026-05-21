Инвестпроект по строительству третьей очереди «Эспланады» получил заключение госэкспертизы

Напомним, строительство запланировано в рамках третьей очереди МФЦ «Эспланада», которую осуществляет ООО «Проспект Пермь». Объект расположится в границах улицы Попова, Монастырской, Осинской и Петропавловской улиц. В январе стало известно, что банк «ДОМ.РФ» выделил 243 млн руб. на строительство первого аквапарка в Перми. Общая стоимость инвестиционного проекта, включающего аквапарк с гостиницей, конгресс-центр и тематический парк, оценивается в 18 млрд руб. Площадь строительства составит более 89 тыс. кв. м. Аквапарк будет построен к концу 2027 года. Инициаторы проекта рассчитывают на посещаемость более 1 млн человек в год.