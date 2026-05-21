В Перми открылись вторые Международные общественно-политические слушания

В Перми стартовала деловая программа вторых Международных общественно-политических слушаний, участие в которой примут иностранные дипломаты и представители регионов России. Мероприятие второй год проводится в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина по созданию равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества и развития.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в слушаниях примут участие более двухсот представителей из стран Евразии. К участию приглашены отечественные и зарубежные парламентарии, дипломаты, эксперты, общественно-политические деятели, журналисты. С пленарного заседания слушаний будет вестись прямая трансляция на сайте.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в слушаниях примут участие более двухсот представителей из стран Евразии. К участию приглашены отечественные и зарубежные парламентарии, дипломаты, эксперты, общественно-политические деятели, журналисты. С пленарного заседания слушаний будет вестись прямая трансляция на сайте.

Программа мероприятия включает работу секций региональной дипломатии и молодежных организаций в странах Евразии. Также участники слушаний обсудят политико-правовые вопросы формирования новой архитектуры евразийского сотрудничества, финансово-экономические и торговые аспекты Большого евразийского партнерства и духовные аспекты укрепления общеевразийского сотрудничества. Часть гостей станет участниками форума «Дни пермского бизнеса» по личным программам.

Среди тех, кто уже успел зарегистрироваться на Международные общественно-политические слушания представители Франции, Грузии, Вьетнама, Камбоджи, Индонезии и Лаоса.

Первые международные общественно-политические слушания по вопросам поддержки инициативы президента РФ прошли в мае 2025 года в Перми, получив высокую оценку главы государства. Участие в ключевых заседаниях принимали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, секретарь генерального штаба партии «Единая Россия» Владимир Якушев, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Сергей Лавров отметил значимость проведения слушаний в Пермском крае и заявил о поддержке министерства иностранных дел РФ в организации и проведении мероприятия. Участники слушаний из большинства стран Азии и Европы единодушно отмечали необходимость сделать пермскую площадку открытого и конструктивного диалога по тематике сотрудничества на евразийском континенте традиционной и ежегодной.

