В чайковской школе ученики пострадали из-за применения светошумового устройства

ГУ МВД по Пермскому краю проводит проверку инцидента, произошедшего в одной из школ Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба главка.

Сегодня утром ученик одной из школ принес в класс «Сигнал охотника» — специальные светозвуковые боеприпасы и устройство для их запуска, предназначенные для подачи светошумовых сигналов. В результате неосторожного обращения с устройством пострадали трое несовершеннолетних учеников. Детям оказана медицинская помощь на месте, один из них доставлен в медицинское учреждение.

Со слов мальчика, устройство он нашел на улице около двух недель назад. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.