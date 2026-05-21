В чайковской школе ученики пострадали из-за применения светошумового устройства

Сегодня утром ученик одной из школ принес в класс «Сигнал охотника» — специальные светозвуковые боеприпасы и устройство для их запуска, предназначенные для подачи светошумовых сигналов. В результате неосторожного обращения с устройством пострадали трое несовершеннолетних учеников. Детям оказана медицинская помощь на месте, один из них доставлен в медицинское учреждение.