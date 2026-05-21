С остановок Перми демонтировали больше сотни незаконных рекламных конструкций

Приставы предупредили собственницу конструкций о том, что, в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, к ней будут применены штрафные санкции. Кроме того, суд обязал ее выплачивать истцу денежные средства в размере 10 тыс. руб. за каждый день просрочки. Однако сносить конструкции владелица не спешила. В связи с этим пристав вынес постановление о взыскании с нее исполнительского сбора в размере 10 тыс. руб. После наложения штрафа судебным приставом совместно с представителем взыскателя проведена проверка исполнения решения суда, осмотрено 116 остановочных комплексов в Свердловском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Дзержинском и Индустриальном районах. По результатам исполнительных действий установлено, что все незаконные информационные конструкции демонтированы.