С остановок Перми демонтировали больше сотни незаконных рекламных конструкций

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю проконтролировали демонтаж незаконных конструкций, размещенных на остановках общественного транспорта в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее с требованием демонтажа в Арбитражный суд Пермского края обратился департамент транспорта администрации Перми, указавший, что конструкции на остановках были установлены одним из предпринимателей без согласования способа монтажа. При этом гарантийные обязательства на выполненные работы не были предусмотрены. Такая ситуация создавала риски для горожан: в случае падения конструкции пострадавший мог столкнуться с трудностями при получении компенсации. Кроме того, незаконные конструкции препятствовали развитию в Перми системы «Умных остановок». Так, современные павильоны могут быть оснащены информационными электронными табло, камерами видеонаблюдения, USB-зарядными устройствами, кнопками вызова экстренных служб, оборудованием для доступа к интернету. Однако из-за самовольно размещенных объектов модернизацию существующих остановок провести было невозможно.
Суд признал, что действия ответчика нарушают права пермяков на безопасную и комфортную городскую среду, а также препятствуют работе администрации в сфере организации транспортного обслуживания.
Приставы предупредили собственницу конструкций о том, что, в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок, к ней будут применены штрафные санкции. Кроме того, суд обязал ее выплачивать истцу денежные средства в размере 10 тыс. руб. за каждый день просрочки. Однако сносить конструкции владелица не спешила. В связи с этим пристав вынес постановление о взыскании с нее исполнительского сбора в размере 10 тыс. руб. После наложения штрафа судебным приставом совместно с представителем взыскателя проведена проверка исполнения решения суда, осмотрено 116 остановочных комплексов в Свердловском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Дзержинском и Индустриальном районах. По результатам исполнительных действий установлено, что все незаконные информационные конструкции демонтированы.