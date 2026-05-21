Заксобрание досрочно прекратило полномочия двух членов крайизбиркома

Полномочия членов избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса, представителя партии КПРФ Николая Богатырева и представителя партии «Новые люди» Натальи Денисовой прекращены досрочно. Такое решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании краевого парламента. Согласно проекту постановления, решение принято на основании их личных заявлений. Партиям поручено представить предложения по заменам в срок до 4 июня.
Согласно сайту пермского краевого отделения КПРФ, Николай Богатырев является секретарем комитета фракции по идеологической работе, а также первым секретарем комитета местного отделения КПРФ Мотовилихинского района Перми.
Наталья Денисова является гендиректором ООО «Полиграфыч Прикамье». В состав избирательной комиссии Пермского края она вошла в 2021 году.