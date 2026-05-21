Заксобрание досрочно прекратило полномочия двух членов крайизбиркома

Полномочия членов избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса, представителя партии КПРФ Николая Богатырева и представителя партии «Новые люди» Натальи Денисовой прекращены досрочно. Такое решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании краевого парламента. Согласно проекту постановления, решение принято на основании их личных заявлений. Партиям поручено представить предложения по заменам в срок до 4 июня.