В Прикамье стали чаще одобрять автокредиты

В апреле 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты в Пермском крае составила 72,9%. По сравнению с апрелем прошлого года этот показатель снизился на 8,1%. Такие данные приводит пресс-служба Национального бюро кредитных историй.
Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в первом квартале 2026 года в Пермском крае было выдано автокредитов на общую сумму 6,8 млрд руб. Это на 17,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года (5,8 млрд руб.).
В марте 2026 года средний срок автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом составил в Пермском крае 6,27 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 14,1%.