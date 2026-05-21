За время «Монетной недели» жители Прикамья избавились от 3,5 тонны мелочи

За время весенней акции «Монетная неделя» жители Пермского края принесли в банки монеты на сумму 3,6 млн руб. Общий вес сданной мелочи составил 3,5 тонны. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка РФ по Пермскому краю.
По сравнению с аналогичной акцией, которая прошла осенью прошлого года, объем поступившей в банки мелочи увеличился почти на 750 тыс. руб., вес — более чем на 450 кг. Чаще всего жители края несли в банки 10-рублевые монеты — треть от общего количества. На втором месте монеты номиналом 1 ₽— пятая часть от общего количества, на третьем — 5- и 2-рублевые.
«Монеты остаются востребованным средством платежа в некоторых магазинах, общественном транспорте и других организациях. И хотя Банк России выпускает в обращение большое количество монет, зачастую их просто не хватает. Акция “Монетная неделя” помогает вернуть находящуюся на руках у населения мелочь в оборот и восполнить ее дефицит», — отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.
Напомним, всероссийская акция «Монетная неделя» прошла с 6 по 18 апреля. Ее участники смогли бесплатно обменять скопившиеся металлические деньги на бумажные или пополнить свой банковский счет на сумму сданной мелочи.