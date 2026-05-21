Пермский производитель роботов регистрирует товарный знак

Компания «Промобот» подала заявку на регистрацию товарного знака «Promobot». Информация об этом опубликована на сайте Znakoved. Как пояснил «Ъ-Прикамье» генеральный директор ООО «Промобот» Максим Чугунов, ранее компания зарегистрировала наименование вместе с логотипом и на логотип отдельно. Сейчас отдельно регистрирует наименование.
Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, является резидентом технопарка Morion Digital. Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе.
Промоботы работают в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.