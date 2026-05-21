Пермский подрядчик намерен взыскать с «дочки» «Газпрома» более 859 млн рублей

Пермское ООО «Доминант-Билдинг» обратилось в Арбитражный суд Пермского края сразу с двумя исками к АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГГП). Как следует из материалов дел, общая сумма исковых требований составляет 859,7 млн руб. ООО считает, что эта задолженность образовалась в рамках договоров подряда, законченных между истцом и ответчиком в 2023 и 2024 годах.
Оба исковых заявления приняты судом к производству. Одно из дел уже назначено к судебному разбирательству — следующее заседание состоится 16 июня. В рамках другого дела предварительное судебное заседание назначено на 21 июля.
ООО «Доминант-Билдинг» зарегистрировано в Перми в 2019 году. Занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Владельцами компании на паритетных началах указаны Антон Ситев и Никита Данилов. Ранее сообщалось, что ООО является одним из основных подрядчиков ГГП.
АО «Газпром газораспределение Пермь» обеспечивает функционирование газораспределительной системы региона. Компания эксплуатирует около 16 тыс. км газопроводов.
Стоит отметить, что в прошлом году с иском к АО о взыскании более 1,78 млрд руб. обратилось ООО «Спецмонтажсервис». Речь шла о задолженности по 21 договору подряда и процентах за пользование чужими денежными средствами. В начале этого года стороны заключили мировое соглашение.