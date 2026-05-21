Завод нефтяных растворителей в Добрянке показал первую прибыль

Производство нефтяных растворителей ООО «ПЗХ “Синэк”» было запущено летом 2024 года в Добрянке. Ранее общество носило другое название — «Антикпром». В 2022 году инициативе компании был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Организация разработала проект станции сепарационной очистки, предназначенной для приема и обработки легких нефтяных фракций, а также для хранения и отгрузки нефтяных растворителей. Общий объем инвестиций в проект мог составить около 1,8 млрд руб. Производство расположилось на базе первой площадки бывшего ООО «Антикпром» в Добрянке (ул. Промышленная, 19).