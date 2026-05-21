Экс-начальник колонии строгого режима не смог отменить приговор

Илья Асламов был задержан 18 марта 2024 года, спустя сутки суд отправил его в СИЗО. Как установило следствие, в 2023 году господин Асламов получил в качестве взятки 150 тыс. руб. за предоставление преференций лицу, содержащемуся в ИК. Денежные средства ему передал предприниматель из Горнозаводска Олег Попов. Пока шло расследование, полковника уволили из системы ФСИН.