Участники преступной группы вырубили в Прикамье лес на 12 млн рублей

По данным следствия, с июля 2023 по май 2024 года соучастники, не имея разрешительных документов, вели заготовку древесины в Бардымском и Чернушинском округах. Ими было спилено более 400 деревьев различных пород. Ущерб, причиненный лесному фонду РФ, превысил 12,8 млн руб. Нелегально заготовленные лесоматериалы перерабатывались и продавались. Таким образом соучастники выручили более 2 млн руб.