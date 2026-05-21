В крупной IT-компании Прикамья сменился руководитель

ООО «Макроскоп Трейд» (бренд Macroscop) разрабатывает программные решения для систем видеонаблюдения, позволяющие автоматизировать бизнес-процессы, оптимизировать издержки и усиливать безопасность объектов. Компания предлагает более 20 модулей видеоаналитики, в том числе модули распознавания лиц, эмоций, лиц в масках и автономеров. Продукты компании востребованы более чем в 70 странах мира. Среди клиентов пермской компании — АО «Мосгаз», ГК «Доброфлот», ЛУКОЙЛ, Сбербанк, Hugo Boss, Mvenpick, Hilton и IKEA. По данным официального сайта Macroscop, компания предоставляет консультационные услуги по эксплуатации ПО для видеосистем, в том числе на объектах заказчика. Выручка компании за 2025 год составила 684 млн руб., чистая прибыль — 62,5 млн руб.