В мобильные огневые группы по борьбе с БПЛА будут брать годных по состоянию здоровья и несудимых

Краевой минтербез рассказал о требованиях к кандидатам в формируемое региональное подразделение БАРС (боевой армейский резерв страны), предназначенное для защиты воздушного пространства Пермского края от вражеских беспилотников.

В состав подразделения войдут мобильные огневые группы (МОБ). Попасть в них могут граждане, находящиеся в мобилизационном людском резерве, не имеющие судимостей и годные по состоянию здоровья. Все новобранцы обеспечиваются техникой и амуницией, проходят двухнедельную подготовку.

Для бойцов МОБ предусмотрено сохранение рабочего места с денежным содержанием в размере средней заработной платы по месту работы. Выплаты будет производить и Минобороны РФ. Для записи в региональное подразделение БАРС необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства.

Напомним, о создании территориального отряда по борьбе с беспилотниками «БАРС-Прикамье» глава региона Дмитрий Махонин сообщил 8 мая. Он отметил, что наряду со специализированными подразделениями ПВО стратегические предприятия региона уже защищают от налетов мобильные огневые группы.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше