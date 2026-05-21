Экс-руководителям пермского телефонного завода вынесли новый приговор

В 2025 году Мещанский суд Москвы уже признавал Игоря Морозова, Алексея Высокова и Елену Гришину виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Суд согласился с версией гособвинения, что фигуранты похитили свыше 33 млн руб., выделенных предприятию на выполнение гособоронзаказа по поставке полевых телефонов. Как считают силовики, господин Морозов, Алексей Высоков и Елена Гришина, а также военпред Алексей Пальмов предоставили заведомо ложные сведения о стоимости комплектующих и использовали в производстве более дешевые китайские детали.