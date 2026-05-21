«Квадраты» из загашника

Для удержания темпов продаж, по мнению собеседницы «Ъ-Ростов», девелоперы продолжат модифицировать продуктовый портфель в сторону компактных форматов (студии от 18 кв. м), а также расширять применение финансовых инструментов: беспроцентных рассрочек до трех лет и прямого дисконтирования. Административные меры поддержки в виде сокращения сроков выдачи разрешений на строительство с 91 до 77 дней в 2026 году окажут положительное влияние на операционную деятельность, однако базовый прогноз эксперта на вторую половину года остается сдержанным. Полноценное восстановление маржинальности бизнеса и возвращение отложенного спроса возможны только при снижении ключевой ставки Центробанком РФ до уровня 11−12% годовых.