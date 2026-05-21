Биометрические платежи в Ростовской области выросли в шесть раз по итогам 2025 года

На этом фоне продолжается снижение оборота наличных денег. Согласно более ранним данным Южного ГУ Банка, объем наличных расчетов в регионе за 2025 год сократился до 3,2 трлн руб., что на семь процентов ниже уровня предыдущего года (почти 3,4 трлн). Жители области также заметно реже стали снимать деньги с карт: сумма изъятых из банкоматов средств уменьшилась на 39,4 млрд руб. и составила 940 млрд руб. Таким образом, тренд на переход от физических денег к цифровым методам оплаты, включая биометрию, в Ростовской области лишь укрепляется.