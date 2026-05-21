Ростсельмаш отказался от принудительных отпусков для персонала в 2026 году

Напомним, что обострение ситуации на заводе произошло в 2024 году из-за резкого падения покупательской активности. В 2025-м администрации пришлось перенести плановый ежегодный отпуск для всего персонала и свернуть часть производственных программ. По информации регионального правительства Ростовской области, численность персонала тогда сократилась на 2 тыс. человек. Власти оказали предприятию федеральную поддержку, а также способствовали подписанию в 2026 году договора о сотрудничестве с Херсонской областью, которая гарантировала закупку техники.