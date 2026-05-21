В Таганроге полицейские проверяют сообщения о гибели собак в роще

В Таганроге полиция проверяет сообщения жителей о массовой гибели собак в городской роще, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Источник: Коммерсантъ

В отдел полиции № 3 поступили заявления о возможном жестоком обращении с животными, сообщили в региональном управлении МВД. На этом этапе правоохранители не подтверждают версию об отравлении, но уже выясняют обстоятельства инцидента и проверяют материалы по статье 245 УК РФ.

Поводом для проверки стали сообщения очевидцев и публикации в местных сообществах, где жители рассказали о нескольких погибших собаках. По их словам, животные могли погибнуть после контакта с отравляющим веществом, однако официальных данных о причине смерти пока нет. Неизвестны и точные масштабы случившегося: в открытых сообщениях не называют ни количество погибших собак, ни сроки, в которые их обнаружили.

Тема безнадзорных животных в Таганроге и других городах Ростовской области регулярно становится предметом споров между жителями, зоозащитниками и властями. Одни требуют усилить меры против стай собак в парках и скверах, другие настаивают на проверке сообщений о жестоком обращении и соблюдении правил обращения с животными. В таких случаях власти обычно ограничиваются формулировкой о проверке, а выводы делают только после осмотра места, опроса свидетелей и, при необходимости, экспертизы.