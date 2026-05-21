Дым сигарет со сроком

Олег Редкоус был заключен под стражу в конце марта 2025 года. По данным следователей, полицейский предупреждал владельцев сети табачных киосков о предстоящих проверках и «не замечал» точки с незаконной продукцией. Один из киосков, которые он должен был проверять, находился всего в 40 м от здания местного отдела полиции, рассказывал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. «Контрафакт продавали в ларьке, связанном с владельцами (специализированной) сети. За то, что полицейский не замечал происходящего, один из владельцев сети Павел Мохов рассчитывался дорогими маркированными сигаретами», — сообщал источник.