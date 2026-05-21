На Дону количество пчеловодов сократилось на 9%

В марте 2026 года в Ростовской области было зарегистрировано более 1,3 тыс. пчеловодческих хозяйств, что на 9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда показатель был равен почти 1,5 тыс. хозяйств. Об этом сообщили «Ведомости Юг».
В тот же период количество пчелосемей уменьшилось до 56 тыс., тогда как годом ранее их насчитывалось более 58 тыс.
По мнению пчеловодов, уменьшение прибыльности медового производства в регионе связано с экстремальными погодными условиями. На пасеки негативно повлияли как длительная засуха в Ростовской области, продолжавшаяся два года подряд, так и участившиеся температурные колебания.
Эксперты считают, что засуха значительно уменьшает кормовую базу для пчел, так как растения выделяют меньше нектара, а цветы производят меньше пыльцы. Это делает трудным для пчелиных семей сбор достаточного количества пищи. Такие погодные условия ослабляют пчел, что негативно влияет на сбор меда и, соответственно, на прибыльность хозяйств.