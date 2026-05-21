В Ростове в результате падения обломков БПЛА пострадал человек

Из-за попадания осколков БПЛА в 24-этажный недостроенный дом в Ростове-на-Дону пострадал человек. Горожанин получил ранение средней тяжести и был доставлен в больницу. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
ПВО сбила беспилотники днем 20 мая в Ростове-на-Дону и Каменске-Шахтинский, а также в Зерноградском, Сальском, Миллеровском, Семикаракорском районах.
В настоящий момент отражение воздушной атаки продолжается. Беспилотная опасность на территории Ростовской области сохраняется.
