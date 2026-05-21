В ЮФО потери бюджета от нелегального оборота табака превысили 14,4 млрд рублей

«Наша общая задача — не просто фиксировать нарушения, а сделать так, чтобы правоприменение действительно работало, и каждая пачка нелегальных сигарет становилась бы основанием для неотвратимого наказания нарушителей, — сказала управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний “Филип Моррис Интернэшнл” в России Алиса Андреева. — Легальный бизнес видит системную работу, направленную на снижение доли нелегального оборота, и поддерживает ее, но контрольные органы объективно пока не в силах охватить все розничные точки. Поэтому так важно непосредственное взаимодействие между добросовестными производителями, дистрибуторами, общественностью и всеми ветвями власти, чтобы расширять пространство без нелегальной торговли, без излишнего давления на законопослушных предпринимателей и точечно бороться с нарушителями. Когда надзорные органы работают как часы, честный бизнес получает главное — понятные правила и равные возможности».